В Спорткомплексе 55Spirit есть уникальный EMS-тренажер, который является новшеством в борьбе с лишним весом. Он был разработан в Германии и прошел все возможные медицинские, научные, спортивные исследования.

С помощью электромиостимуляции (ЭМС) можно сбросить вес в кратчайшие сроки, укрепить спину, реабилитироваться после травм, нарастить мышцы и добиться антицеллюлитного эффекта.

Красивое, спортивное тело - результат длительных тренировок, которые отнимают достаточно много времени, но благодаря EMS-тренировкам вы сэкономите свое время, достигнув видимого результата.

Аббревиатура EMS-расшифровывается как Electrical Muscle Stimulation, то есть электромиостимуляция.

По словам EMS-тренера Зарины Абдувахобовой, благодаря тренажеру можно подкорректировать фигуру, сжечь лишний процент жира, получить бодрый заряд энергии и повысить выносливость. Такая тренировка подходит мужчинам и женщинам. Процедуры с помощью тренажера кардинально изменят ваш взгляд на занятие спортом, поскольку тренажер прорабатывает до 93% мышц одновременно за 20-30 минут, что эквивалентно 2-3 часам в тренажерном зале.

Занимаясь на EMS тренажере, в работу включаются глубокорасположенные «спящие» мышцы без усиленной нагрузки на суставы и позвоночник.

Для каждого желающего заниматься на EMS-тренажере, специалисты подготовят индивидуальную программу тренировок и правильный рацион питания.

Спорт должен приносить не только пользу, но и хорошие эмоции, именно поэтому важно определиться, что подходит именно Вам. Возможно, EMS-тренировки - это то, что Вам нужно!

Как проходят тренировки, посмотрите в видеоролике.