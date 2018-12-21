В селе Шахристон джамоата Гулистон района Рудаки сегодня утром с участием главы государства Эмомали Рахмона была сдана в эксплуатацию общеобразовательная школа №35.
Президент страны находится в районе с рабочей поездкой.
На строительство новой, современной школы было потрачено 21 млн. сомони. В ней смогут учиться около 1300 школьников села Шахристон и частично сел Механ и Дареобод в две смены, сообщает пресс-служба главы государства.
В школе 22 класса, в том числе для изучения иностранных языков, по военной подготовке и обучению работы на компьютере.
Все классы оснащены необходимым оборудованием и технологиями. В частности, в школе есть электронные доски, компьютеры, оборудования для лингафонного класса и др.
При школе также действуют медпункт, столовая, спортзал и конференц-зал. Также при школе построена теплостанция, работающая на угле, которая обеспечивает школу теплом.
Следует отметить, что дети селения Шахристон до этого времени обучались в школе, построенной ещё в 40-е годы прошлого столетия. Условия учёбы и воспитания уже давно перестали отвечать требованиям дня.
На церемонии открытия глава государства отметил, что в текущем году в районе уже построены и сданы общеобразовательные учреждения 88 и 117, продолжается строительство еще 7 новых учебных заведений с охватом 4 тысячи посадочных мест.
В настоящее время в районе Рудаки - одном из самых крупных в стране и имеющим почти 500 тысяч населения, функционируют 172 дошкольных и общеобразовательных учреждения.
Затем глава государства отправился село Оби Шифо района, где также был дан старт работе школы №7
Трехэтажная школа рассчитана на 1280 учеников в две смены. Школа была построена на средства местного предпринимателя Нуршеда Машрабова в течение года. На ее строительство потрачено 26 млн. сомони.
Прежняя школа на этом месте была построена в 1958 году и уже не отвечала требованиям.
Глава государства отметил, что на территории района Рудаки запланировано строительство 414 объектов разного назначения.
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