Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о намерении уйти в отставку к концу февраля 2019 года, сообщает Associated Press.
Генерал направил президенту письмо, в котором пояснил причины своей отставки. «Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше согласуются с вашими, я считаю для себя правильным уйти с моей позиции», - написал он.
Агентство связывает отставку Мэттиса с решением Трампа вывести войска из Сирии, а также продолжить сокращение военного контингента США в Афганистане, пишет Медуза.
О намерении главы Пентагона подать в отставку в своем твиттере сообщил президент США Дональд Трамп:
«Генерал Джим Мэттис уходит в отставку по собственному желанию, с конца февраля, проработав в моей администрации в качестве министра обороны последние два года. За годы работы Джима его ведомство достигло существенного прогресса, особенно в деле закупок нового вооружения. Генерал Мэттис очень помог мне заставить союзников и другие страны заплатить свою долю по военным обязательствам. Нового министра обороны я объявлю в скором времени. Я очень благодарю Джима за его службу».
Ранее американская пресса сообщала, что Мэттис выступал против решения Трампа о выводе войск США из Сирии и Афганистана.
19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над террористами из «Исламского государства» и заявил о скором выводе американских военных из Сирии. По данным газеты The New York Times, это решение вызвало сильное сопротивление со стороны Пентагона, чьи представители пытались отговорить американского лидера.
В своем письме шеф Пентагона также заявил, что США «должны быть решительными и недвусмысленными в подходе к странам, чьи стратегические интересы противоречат нашим». К таковым он, в частности, отнес Китай и Россию. отмечает Медуза.
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