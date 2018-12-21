Определением суда района Шохмансур города Душанбе известному таджикскому адвокату Солиджону Джураеву отказано в иске о признании неконституционными действия руководства Минюста и Минфина. Мы попросили Джураева прокомментировать решение суда.

- Суд фактически установил, что действия руководства министерств финансов и юстиции по ограничению прав граждан-вкладчиков «Таджпромбанка» были незаконными. Тем не менее, он отказал в удовлетворении моего заявления в связи с тем, что в процессе суда, на основании решения Генпрокуратуры от 13 августа, министр юстиции снял эти ограничения, и, тем самым, будто бы права вкладчиков в настоящее время восстановлены. Вместе с тем, в адрес руководства министерств юстиции и финансов суд вынес частное определение о недопущении подобных нарушений законности.

- Как Вы оцениваете решение суда?

- На первый взгляд ограничение на реализацию прав граждан на собственность снято. С другой стороны я обратился в суд не с исковым заявлением, как адвокат, и не как истец, и не требовал удовлетворить мои материальные требования.

Я обратился как гражданин, с заявлением о признании неконституционными действия руководства вышеназванных министерств, которые повлекли тяжкие последствия для граждан-вкладчиков и их близких. Это разные вещи! Считаю, что суд принял формальное решение, а не по существу требований.

Во-вторых, по моей просьбе, суд должен был вынести частное определение в адрес не тех, кто сам нарушил закон, а в вышестоящие инстанции: в аппарат президента или председателя правительства, которые должны были реагировать и принимать соответствующие решения. По вине вышеуказанных государственных должностных лиц были нарушены права вкладчиков, которые до сих пор не восстановлены, более половины арестованного имущества банка тайно распродано, неизвестно куда ушли полученные деньги.

Суд не отреагировал и в своем решении не отметил, кто несет ответственность за тяжкие последствия нарушения прав собственности для вкладчиков, хотя именно этого я и требовал.

«Кто, в реальности, правит страной?»

- То есть, получается, что суд защитил госчиновников, а не граждан-вкладчиков?

- Вот именно! Всем очевидно, что действия руководства министерств финансов и юстиции были антиконституционными. Это вытекает и из описательной части решения суда. И в случае признания их действий неконституционными, граждане-вкладчики имели бы право выдвинуть нарушителям иск о возмещении материальных и моральных потерь. Вот этого боялись чиновники, и этого не хотел суд.

В процессе суда мне дважды предлагали заключить мировое соглашение с ответчиками. Также перед уходом в совещательную комнату судья предложила мне: «Джураев, подумайте, может быть, вы откажетесь от своего заявления и выдвигаемых требований?». Я твердо ответил: «Ни за что! Принимайте решение». И через 20 минут судья его огласила, видимо, заранее готовое.

Говорят, что для госчиновников и богатых нет закона и нет суда, а закон существует только для бедных и простых. Но все же я надеялся, что для суда народные интересы будут преобладающими. Я ошибся…

Ещё раз доказано, что решения принимаются не судьями, в соответствии с законом страны, а чиновниками, в их кабинетах. И наплевать им на права, свободы и страдания граждан!

И никто не удивляется, когда руководителями Минфина и Минюста, Нацбанком, Генпрокуратурой и самим законодательным органом - Маджлиси Оли, не выполняются указания президента, решение правительства о первоочередном удовлетворении требований вкладчиков.

Не исполняется даже решение Конституционного суда об устранении противоречий в законодательстве, ограничивающих права и интересы граждан-вкладчиков на собственность.

Напрашивается вопрос: кто, в реальности, правит страной и банковской системой, власть или коррумпированные чиновники и воры, подобные бывшему и ныне действующему руководителю «Таджпромбанка»?

Следует сказать, что в процессе суда появились новые факты беззакония, ограничивающие права обокраденных вкладчиков на собственность, поэтому я выдвигал и другие требования, которые были просто проигнорированы судом.

- Какие именно, напомните.

- Я просил суд:

1. Возбудить новое уголовное дело против бывшего председателя «Таджпромбанка» Зиёева и спецадминистратора Шарипова за обман и хищение денежных средств вкладчиков по новым фактам, неизвестным Генпрокуратуре;

2. Возбудить уголовное дело против того же Шарипова и представителей Минфина, представивших суду заведомо подложные документы, составленные задним числом, о якобы, состоявшейся передаче правоустанавливающих документов на арестованную недвижимость банка в количестве более 100 единиц ещё в апреле 2017 года;

3. Возбудить уголовное дело против экспертов - товароведов Минюста, давших заведомо ложное заключение о стоимости имущества Зиёева и банка, предлагаемого вкладчикам. Её предлагали купить в 30-40 раз дороже реальной стоимости;

4. Вынести частные определения в адрес представителя Генпрокуратуры Р. Саидова, который, вместо того, чтобы отправить вора Зиёева за решетку, занялся распродажей недвижимости мошенника, увеличивая их стоимость от 30 до 40 раз, тем самым укрывая хищения денежных средств вкладчиков банка;

5. Вынести частное определение в адрес главы Нацбанка о рассмотрении вопроса об освобождении спецадминистратора от занимаемой должности за утрату доверия, превышение должностных полномочий и пособничество Зиёеву в похищении средств вкладчиков.

«Избранники народа» спят, генпрокурор ничего не видит»

- Вы считаете, что суд был обязан вынести решения и по этим Вашим требованиям?

- В соответствии со статьей 231 Гражданского процессуального Кодекса, обнаружение в действиях сторон других участников процесса, должностных лиц или другого лица, признаков преступления или в случае нарушения закона, суд обязан дать юридическую оценку и направить материалы в органы прокуратуры для возбуждения уголовного дела и соответствующего реагирования. Именно это я и просил.

Однако суд не сделал даже этого, а вынес частное определение только в адрес министерств финансов и юстиции с общим смыслом: «Ребята, вы нарушили закон, но больше этого не делайте!». Словно в детсаду, когда воспитатель говорит ребенку: «Ты намочил штаны, больше этого ни делай!».

источник: ekaraganda.kz

Разве от такого решения суда в положении вкладчиков что-то изменится? Не только не улучшится, но стало ещё хуже, ведь выяснилось, что более половины арестованного имущества ворами распродано, а денег нет, и уже не будет.

Более того, суд не выяснил главный вопрос: кому принадлежат 100 миллионов денежных средств, поставленных Минфином на депозит «Таджпромбанка», из-за которого был наложен арест на всю собственность банка. Это деньги министерства или каких-то частных коррупционеров?

В конце хочу сказать следующее: никто не собирается выполнять решение Конституционного суда, согласно которому парламент обязан был незамедлительно устранить несоответствие между Гражданским кодексом (ст.65) и Законом «О ликвидации кредитных организации» (ст.35) в части очередности возвращения денег вкладчикам. Таджикистан является правовым государством и все его законы (ст. 5) должны приниматься в интересах народа, его граждан, а не в интересах госчиновников и коррупционеров, и воров.

Со дня вынесения решения Конституционного суда прошло уже семь месяцев, но парламент молчит, и «избранники народа» спят, генпрокурор ничего не видит, а Конституционный суд не спрашивает, почему не исполняется его решение.

И это в то время, когда уже третий год обманутые вкладчики голодают и страдают, ищут помощи и не находят её. Всё, как в старых поговорках: «Собака лает, караван идёт». И никто его не остановит, пока об этом твердо не скажет глава государства. Вот где главная беда населения!

ОТ РЕДАКЦИИ:

Наши корреспонденты отслеживают события, происходящие вокруг кризисных банков страны, подготовив на эту тему не один десяток материалов. По доступным редакции сведениям, ни один обманутый вкладчик, обратившийся в суд с исковым заявлением о возврате своего вклада, не получил положительного решения суда.

Наши обращения в суды Таджикистана за точными сведениями не были удовлетворены. Не помогли жалобы и заявления вкладчиков и в другие, непосредственно ответственные за ситуацию органы и госучреждения.

И вот судебный прецедент, когда человек обратился в суд не для удовлетворения своих материальных притязаний, а как гражданин страны, видящий массовое нарушение конституционных прав людей.

В случае удовлетворения судом его иска в Таджикистане восторжествовала бы законность и справедливость: нечестные банкиры лишились бы части нажитого состояния, а вкладчики – вернули бы свои деньги. Но, увы, этого не произошло. Думается, что в неудаче виновна не только система, как принято говорить, но и само наше общество.

Большинство вкладчиков пытались сами «договориться» с банкирами или вернуть вклады, используя личные связи и положение, и отказывались объединить свои усилия, в частности, в подаче коллективных исков против банков и нарушения законности.

…Отметим также, что ни одна правозащитная организация Таджикистана не поддержала Джураева хотя бы простым присутствием в зале суда или заявлением о проходящем судебном процессе. Удивительно, но не было на суде и вкладчиков того же «Таджпромбанка», да и других кризисных банков.

При таком отношении всего общества к тотальному нарушению наших конституционных прав, вряд ли можно надеяться на торжество закона в Таджикистане.

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