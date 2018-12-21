Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с «Первым Микрофинансовым Банком» (ПМФБ) предоставил финансирование в виде долгосрочного кредита на сумму 750 тыс. долларов компании «Точпласт», расположенной в Свободной Экономической Зоне (СЭЗ) «Дангара».

Это первый совместный проект ЕБРР и ПМФБ в рамках Программы разделения рисков ЕБРР (ПРР). Церемония подписания состоялась сегодня, 21 декабря, в СЭЗ «Дангара».

Финансирование будет направлено на реализацию стратегического плана компании по расширению ассортимента выпускаемой продукции, в частности, производство полиэтиленовых ёмкостей для питьевой воды и полиэтиленовых труб, используемых для ирригации, водоснабжения и канализации. Новое производство позволит удовлетворить спрос населения Хатлонской области в материалах для строительства систем водоснабжения, ирригации и мелиорации.

В Таджикистане одним из перспективных направлений развития экономики считается водоснабжение, ирригация и освоение новых земель, что является ключевым фактором развития сельского хозяйства и повышения уровня жизни населения. В частности большие песрпективы в этом направлении у земель в массивах Дангары, Бешкента и Карадума на юге республики.

«Мы очень рады, что совместно с банком партнером ПМФБ смогли поддержать компанию «Точпласт». Поддержка финансового и частного сектора является одним из главных приоритетов деятельности ЕБРР в Таджикистане и мы будем продолжать работать в этом направлении», - отметила глава представительства ЕБРР в Республике Таджикистан Айтен Рустамова.

Директор ООО «Точпласт» Абдучабор Эсанов отметил: «Наша компания ориентирована на выпуск качественной продукции. Новое финансирование позволит осуществить нашу инвестиционную программу в целях обеспечения местного рынка качественными полиэтиленовыми трубами и ёмкостями»

ООО «Точпласт» было основано в 2011 году. Компания занимается производством полиэтиленовых труб, используемых для водоснабжения и ирригации.

ЕБРР не только финансирует, но и содействует повышению потенциала частного сектора в Таджикистане. Так в компании «Точпласт» был реализован проект по улучшению финансового управления и отчетности в рамках программы «Консультации для малого бизнеса» при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР, донорами которого являются Италия, Тайбэй Китай, Люксембург, США, Швейцария, Швеция и Республика Корея, Япония.

С начала своей деятельности в Таджикистане ЕБРР инвестировал более 600 миллионов ЕВРО в более чем в 120 проектов в различных секторах экономики страны, из них 32% инвестировано в финансовый сектор и направлено на поддержку предпринимательства в Таджикистане.

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