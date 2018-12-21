Республика экспортировала в этом году 1,3 млн тонн цемента, что составляет 40% от общего объема, произведенного в стране за 11 месяцев.

Цемзаводы Таджикистана, по данным министерства промышленности и новых технологий, выпустили за это время 3,5 млн тонн цемента. В таких объемах этот стройматериал в республике произведен впервые за всю историю. За весь 2017 год в стране было произведено 3,1 млн тонн цемента, и этот показатель тогда также считался рекордным.

Производство цемента в этом году обеспечивалось за счет таджикско-китайских совместных предприятий «Чунгтсай Мохир цемент» (30,5% от общего его выпуска), «Хуаксин Гаюр цемент» (28,6%), «Хуаксин Гаюр Сугд» (25,8%). Доля столичного цементного завода («Таджикцемент») в общем объеме составила всего 6,4%.

Таджикистан за последние годы существенно нарастил объемы выпуска цемента посредством возведения новых совместных таджикско-китайских мощностей. За последние восемь лет китайские инвесторы помогли Таджикистану увеличить объемы производства цемента почти в десять раз.

Между тем, порядка 1,3 млн тонн произведенного в Таджикистане цемента в январе-ноябре было поставлено в соседние страны.

В частности, 738 тысяч тонн экспортировано в Узбекистан, 481 тысяч тонн - в Афганистан и 85 тысяч тонн – в Кыргызстан.

Почти 96% от общего объема экспорта приходится на три вышеуказанных таджикско-китайских СП: «Чунгтсай Мохир цемент» - 35,7%, «Хуаксин Гаюр цемент» - 33%, «Хуаксин Гаюр Сугд» - 27,2%.

В настоящее время в Таджикистане выпуском цемента занимаются 13 предприятий, общая мощность которых составляет около 5 млн. тонн в год.

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