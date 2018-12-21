Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев был признан человеком года в Азии по версии Ассоциации журналистов Азии (AJA), сообщает южнокорейское издание The Korea Times.

Глава Узбекистана стал победителем в номинации "политика". Эта победа была присуждена ему за большой вклад в дело установления мира в Центральной Азии и развитие активного сотрудничества с соседними странами.

"С тех пор как Шавкат Мирзиёев стал президентом в декабре 2016 года, он провел реформы в политической сфере, направленные на открытость в экономике и улучшение прав человека, освобождение политических заключенных", – отмечает издание.

Награждение победителей пройдет в ходе Генеральной ассамблеи AJA весной 2019 года.

Среди других победителей – почетный председатель LG Group Ку Бон Му, известный египетский кардиохирург Магди Хабиб Якоб и тренер сборной Вьетнама по футболу Пак Хан Со.

Имена победителей были названы специальным жюри после рекомендаций и оценок членов ассоциации и представителей каждого региона.

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