Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказать содействие в жилищном вопросе партизанке из Беларуси, проживающей в Таджикистане, Леокадии Дмитриевне Ковтун, сообщает портал «Беларусь сегодня».

92-летняя ветеран войны, 70 лет проживающая в Таджикистане, до сих пор не имеет своей жилплощади.

Ее внук, российский журналист Виталий Рагулин, обратился к главе Беларуси с просьбой помочь его бабушке. Он рассказал, что ей приходится ютиться на съемных квартирах или у дальних родственников, отмечает издание.

Заместитель редактора информационного агентства «Ветеранские вести» (Москва) Виталий Рагулин сообщил, что действительно обращался к Лукашенко:

- Я приехал в Минск именно с этой целью - задать вопрос президенту. Невероятно, но это удалось. А вопрос мой касался проживающей в Таджикистане моей бабушки - Ковтун Леокадии Дмитриевны. Она родилась в 1926 году в Беларуси, здесь же сражалась во время Великой Отечественной - была с 14 лет в партизанах. После окончания техникума была направлена на работу в министерство геологии Таджикистана, и проживает в этой стране по сей день. И при этом не имеет собственной квартиры, ютится на съемных, у дальних родственников.

"Уезжать из Таджикистана она не хочет, так как теперь это родная для нее земля, там могилы близких людей. Но в этой стране ветеранам Великой Отечественной войны положено государственное жилье. Я понимаю, что вопрос мой был немного не по адресу. Но Александр Лукашенко ответил, что возьмет его на контроль и постарается оказать содействие в его решении. И вселил тем самым мне и Леокадии Дмитриевне огромную надежду".

Просьба без ответа

Мы поговорили с правнуком Леокадии Дмитриевны, студентом 2-го курса Таджикского государственного университета коммерции Фаррухом Бахритдиновым, который живет с бабушкой.

Он «АП», что его семья – мама, две сестры и прабабушка - проживают в съемной квартире в Душанбе по ул. Шевченко, д. 46, кв.25.

«Мы вложились в квартиру в центре города, дом обещают сдать через три года. А пока за аренду квартиры платят мама - Светлана Рагулина, и отец, который не живет с нами. Старшая сестра учится в Киеве, младшая посещает музыкальную школу им. Шахиди в Душанбе», - сообщил Фаррух.

По словам правнука, бабушку посещают люди из Совета ветеранов войны, иногда помогают материально. По его словам, здоровье у Леокадии Дмитриевны нормальное: она сама ходит, разговаривает, читает газеты.

Однако он сообщил, что после публикации в «Азии-Плюс» в 2017 году материала "Почему ветераны ВОВ становятся в Таджикистане бездомными?", где речь шла о том, что Леокадия Ковтун нуждается в жилье, никто из властей к ним не пришел.

«Было письмо в мэрию об этом, но до сих пор ответа нет», - сказал Фаррух.

Он сообщил, что о том, что Лукашенко обещал помочь бабушке в жилищном вопросе, внук узнал из прессы.

Единственная мечта Леокадии Ковтун - иметь в глубокой старости свою крышу над головой. Государство, как ветерану войны, ей никогда жилплощадь не предоставляло. Ранее она решила воспользоваться своим правом, так как участникам ВОВ, согласно закону «О ветеранах» от 1995 года, жилье должно предоставляться в первую очередь, и попросила таджикские власти о квартире. Однако пока этот вопрос так и не решен.

Белорусская партизанка Таджикистана

Леокадия Ковтун ( Ляля Буранкова в девичестве) с 14 лет участвовала в партизанском движении в Беларуси.

Юная партизанка воевала в 5-й Воргинской партизанской бригаде им. Сергея Лазо. Она награждена орденом «Отечественной Войны» 1-й степени, медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За победу над Германией» и многими другими наградами.

День Победы она встретила на Украине, здесь же окончила Металлургический институт и по распределению в 1949 году была отправлена в Таджикистан.

Леокадия Дмитриевна проработала химиком-аналитиком в Таджикском поисковом управлении, ныне «Таджикгеология», 30 лет, откуда и ушла на пенсию в 1982 году.

После выхода на пенсию, она до 72 лет работала уборщицей в магазине.

В январе 2019 года Леокадии Ковтун исполнится 93 года, и она самая молодая участница ВОВ в Таджикистане.

По данным Республиканского совета ветеранов войны и тружеников тыла, на сегодняшний день в Таджикистане проживает 448 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и пять блокадников Ленинграда. Самому пожилому ветерану Таджикистана, Додарджону Умарову, 118 лет, он живет в Вахше.

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