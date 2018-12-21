Россия будет укреплять военную базу в Таджикистане, пока не будет урегулирована ситуация в Афганистане, заявил президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг.

Отвечая на вопрос афганского журналиста о перспективах переговоров с "Талибаном", Путин подчеркнул, что Россия будет укреплять военную базу в Таджикистане, пока урегулирования в Афганистане не достигнуто, сообщает Интерфакс.

Также Путин отметил, что правительство в Кабуле вряд ли контролирует хотя бы две трети страны.

"Мы считаем, что урегулирование ситуации в Афганистане возможно исключительно путем договоренностей между всеми сторонами политического процесса в самом Афганистане. Ну, а до этого мы вынуждены будем укреплять нашу военную базу в Таджикистане", - сказал Путин.

По словам Путина, Россия готова содействовать урегулированию в Афганистане, включая развитие экономического взаимодействия с республикой. Он выразил надежду, что все афганские политические силы и этнические группы смогут договориться между собой.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база - крупнейший военный объект РФ за пределами страны. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре.

Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, российское военное соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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