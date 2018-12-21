Суд столичного района Исмоили Сомони приговорил экс-заместителя директора - начальника отдела бухгалтерии по начислению пенсий и банковских карт Государственного сберегательного банка Таджикистана «Амонатбанк» к 14 годам лишения свободы.

Салохиддина Зоирзода, занимая вышеназванный пост в банке, с 20 января 2015 года по 18 мая 2018 года, путем подделки документов, присвоил порядка 580 тыс. сомони, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

"После увольнения с занимаемой должности Зоирзода, незаконно проникнув в главный офис банка и снова подделав документы, присвоил еще свыше 341 тыс. сомони. Затем он еще раз пытался незаконно присвоить порядка 320 тыс. сомони, но сделать этого не смог", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Бывший банкир проведет 14 лет в колонии усиленного режима. Он уже возвратил государству свыше 920 тыс. сомони.

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