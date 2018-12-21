В своем последним слове на суде Коротков просил «шанс на жизнь»

Уральский окружной военный суд 20 декабря вынес приговор лейтенанту УФСБ по Тюменской области 34-летнему Алексею Короткову. Чекист был признан виновным в семи убийствах и других тяжких преступлениях.

Он приговорен к 24 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. рублей, сообщает URA.RU. Кроме того, он лишен звания лейтенант.

За участие в семи убийствах, кражах, разбое, хулиганстве, мошенничестве, угонах автомобилей Короткову грозило пожизненное заключение. Но он пошел на сотрудничество со следствием, признал свою вину, дал информацию на подельников и сообщил об убийствах прошлых лет, о которых следствию не было известно.

Все преступления, по версии следствия, он совершил в составе так называемой «тюменской банды ФСБ» — группы из троих сотрудников Федеральной службы безопасности, одного полицейского и тренера по самбо.

На протяжении 9 лет — с 2008 по 2017 год — они держали в страхе тюменских предпринимателей, трудовых мигрантов и таксистов.

Речь идет как минимум о 18 убийствах, в том числе трех таксистов — Александра Чашникова, Закиржона Холмуродова и Романа Зимина. Все они были убиты выстрелом в спину через водительское сиденье. Расправившись с водителями, чекисты забирали машины жертв.

"Банда ФСБ"

Банда начала «работать» в Тюмени в декабре 2008 года. Ее основателем и лидером следствие считает умершего капитана ФСБ, бывшего снайпера спецназа Владимира Гилева: в мае он был найден в камере СИЗО с перерезанным горлом.

Первым преступлением банды, как следует из материалов дела, стала кража сейфа из офиса предприятия «Тюмень Водоканал» в декабре 2008 года.

Последним — убийство в 2016 году гражданина Таджикистана.

Между двумя преступлениями — 17 вменяемых следствием убийств (а всего, предположительно, члены банды могли быть причастны к 53 убийствам), десятки случаев разбойных нападений и похищений людей.

Еще одно убийство с участием Короткова произошло в 2010 году. Жертвой тогда тоже стал гражданин Таджикистана.

Тюменский бизнесмен, на которого было возбуждено уголовное дело за махинации с налогами, попросил Короткова и Гилева «решить» эту проблему за 600 тысяч рублей. Те деньги взяли, но «решать» ничего не стали. Когда бизнесмен потребовал вернуть деньги, ему предложили встретиться в неформальной обстановке. На встречу члены банды привезли таджикского рабочего, которого предварительно прилично одели, связали и запихнули в багажник.

Таджика сотрудники ФСБ представили как посредника, которому они якобы передали деньги и который решил их присвоить. Не дав рабочему сказать ни слова, бандиты застрелили его прямо на глазах у коммерсанта. Тот решил больше не спрашивать о своих деньгах.

Процесс по основному составу банды планируется в 2019 году.

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