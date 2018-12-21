Национальная сборная Таджикистана по футболу провела заключительный матч в 2018 году. В четверг, 20 декабря, таджикская сборная сыграла выездную товарищескую встречу со сборной Бахрейна. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу футболистов Бахрейна, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Несмотря на неутешительные результаты в товарищеских матчах против сборных Омана (1:2 и 0:1) и Бахрейна (0:5), которые в январе примут участие в финальной части Кубка Азии-2019 в ОАЭ, главный тренер олимпийской сборной Таджикистана (U-23) Усмон Тошев проверил ближайший резерв национальной команды.

Так как декабрьские товарищеские игры проходили не в дни ФИФА, легионеры не были вызваны в национальную сборную.

Из 23 игроков, которые были в расположение национальной сборной страны в декабрьских матчах, 16 футболистов являются членами олимпийской сборной страны (U-23), которой в марте предстоит принять участие в отборочном турнире чемпионата Азии-2020 в Ташкенте.

Главный тренер олимпийской сборной Таджикистана (U-23) Усмон Тошев, который руководил национальной командой страны в декабрьских товарищеских матчах, заявил, что выездные декабрьские товарищеские матчи против сборных Омана (1:2 и 0:1) и Бахрейна (0:5), были полезны для проверки молодых футболистов.

"В матче с Бахрейном ребята очень старались. Претензий к игрокам у меня нет. Игра показала, что игроки немного подустали, где-то мастерства не хватало. Грубейшие ошибки, чего я немного боялся, мы допустили и пропустили голы. Я считаю, что счет не по игре. Это была наша лучшая игра из трех прошедших игр. Есть с кем работать, и есть над чем работать. Будем работать, и добиваться того, чего мы хотим", – сказал главный тренер олимпийской сборной Таджикистана Усмон Тошев в интервью официальному сайту ФФТ.

По его словам, основной костяк национальной сборной Таджикистана в прошедших товарищеских матчах состоял их игроков олимпийской сборной. Он считает, что у сборной Таджикистана (U-23) хороший подбор игроков.

"Уверен, что в отборочном турнире чемпионата Азии-2020, который пройдет в марте в Ташкенте, у сборной Таджикистана будет успех. Сегодня молодые игроки показали, что могут играть так, как я их направляю. В их игре я не видел робости. Единственное – не хватало мастерства. Мы должны добавить в технике и тактике. Игровая дисциплина также хромает. Над этим будем работать", - заявил узбекский тренер таджикской сборной.

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