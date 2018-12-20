В Москве прошел XXIV международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В этом году партнером кинофестиваля выступил Оксфам, который учредил специальный приз «Лучший фильм в области защиты прав мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежище». Приз достался фильму «Звезды» с Виктором Сухоруковым в главной роли. Кроме того, «Звезды», снятые киностудией "ВГИК-Дебют" режиссером Александром Новиковым-Янгиновым, были удостоены приза Дебют-«Сталкер». О фильме - в материале Ферганы.

Главный герой фильма – русский родом из Узбекистана. Он работает учителем русского языка и литературы в Ташкенте. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение заболевшей дочери, наш герой отправляется на заработки в Москву. Он рожден в 1961 году – это год первого полета человека в космос, – и зовут его Юрий Алексеевич. Понятно, почему все называют его попросту Гагарин.

В российской столице Гагарин вынужден работать строителем, штукатуром и даже продавцом на рынке.

Он видит, как несправедливо здесь относятся к мигрантам, – они вынуждены давать взятки пограничникам и полиции, им не платят зарплаты, а за работу без документов просто депортируют, не входя в их бедственное положение.

Юрий Алексеевич берется научить русскому языку ребенка узбекских мигрантов – без знания языка того не берут в школу.

Драматические коллизии в фильме перемежаются комедийными моментами, белая полоса сменяется черной, а конец у фильма…

«Фергана» поговорила с автором сценария «Звезд» Алексеем Житковским, откуда взялась идея фильма и насколько важно в современном кино освещать проблемы миграции.

– Почему тема миграции стала для вас актуальной?

– Я сам живу в Нижневартовске и работал на телевидении, монтировал видеоролики. В какой-то момент у нас пошел просто поток роликов из миграционной службы. Я увидел, как люди из Таджикистана и Узбекистана сутками стоят в очередях, пытаясь получить необходимые документы. В это же время я и сам оформлял документы и насмотрелся на то, как «обслуживают» мигрантов.

Признаюсь, мне стало не по себе от увиденного. Ведь мигранты – это люди взрослые, с опытом, оказавшиеся в другой стране и вынужденные существовать, мягко говоря, в не очень хороших обстоятельствах.

У нас в городе произошла трагедия: сгорел вагончик с узбекской семьей. Из всей семьи выжил только мальчик (в фильме есть эпизод, где сгорает вагончик и находящаяся там семья из четырех человек из Узбекистана. То есть в реальности случилось какое-то количество событий, которые и натолкнули меня на сюжет для нашего фильма.

Кстати сказать, фильм затрагивает не только проблему миграции. Мне было важно показать русского человека в непривычных для него обстоятельствах. Он – носитель русской культуры, преподаватель русского языка – возвращается на свою родину и сталкивается здесь с современной русской действительностью. Та культура, которой он служил в Узбекистане и которую нес людям, оказалась совершенно утеряна. Для меня это была история про мытарства главного героя в контексте миграции.

Режиссер Александр Новиков-Янгинов с призом фестиваля. Фото Ирины Кретовой

Тут я должен упомянуть фильм Дмитрия Мамулии «Другое небо», где главный герой Али вместе с маленьким сыном отправляется в Россию на поиски жены, которая уехала туда на заработки. «Другое небо» также посвящено столкновению двух культур, и оно довольно сильно на меня повлияло.

– Как вы готовились к написанию сценария? Были ли вы в странах Центральной Азии?

– Я там не был, но изучил множество материалов, в том числе и опубликованных «Ферганой». Я читал статьи про то, что делают с мигрантами пограничники, про конторы, которые обещают им работу, а потом бросают на произвол судьбы, не выплатив зарплату, про то, какой бизнес развернут вокруг этих людей.

В то же время я изучал культурные особенности народов Центральной Азии. Я, например, знал, что матери надевают на детей амулеты, и включил в фильм похожий эпизод (речь об амулете от сглаза коз-мончок, который мужчина из Узбекистана дарит главному герою на удачу. – Прим. «Ферганы»). Что-то я брал напрямую из личного опыта.

Например, у нас в городе работают бригады строителей. Бригадир одной такой бригады – преподаватель философии одного из бишкекских университетов. Эпизоды со стройкой, откуда депортируют мигрантов за нелегальное пребывание, часто встречаются в новостях. Так что хотя сюжет фильма и вымышленный, но в нем отразились реальные вещи.

– Как складывался сценарий?

– Менялся по ходу дела. Даже в нашем отдаленном регионе приток мигрантов очень велик. Миграция актуальна не только для мегаполисов – это всероссийская история, поэтому изначально действие фильма должно было происходить в Екатеринбурге.

Мы хотели снимать в провинции, но по производственным причинам этого не случилось. Оказалось, что снимать в провинции дороже, чем в Москве, так что локация была перенесена.

– Не будут ли вас упрекать в том, что в фильме все мигранты выглядят хорошими, а жители России – плохими?

– Признаюсь, финальный вариант на большом экране я еще не видел. Главный герой у нас русский – и он хороший. Однако проблема в том, что на любую ситуацию человек склонен смотреть с высоты своего личного опыта. Мы, например, делим людей на русских и нерусских.

Но если перенести ситуацию фильма в Англию, куда приезжают люди, например из Сенегала, то вряд ли английская публика посчитает, что все англичане изображены плохими.

Когда в голове включается внутренний национализм, мы видим нацию, а не человека, и всех начинаем делить по этому принципу. У меня идеи такого разделения не было, но если эта тема всплывает, значит, это болевая точка, о которой нужно говорить.

Виктор Сухоруков в фильме "Звезды" кадр из фильма

Первоначально я видел этот фильм драматическим и близким по духу к тому, что сделал Мамулия. Но в процессе съемок он изменился и приобрел комедийные черты. Я не против этого, потому что главное все-таки – то, что фильм снят и вышел на экраны. А значит, будет привлечено внимание к проблеме миграции. «Фергана» пишет про это, мы снимаем про это фильм. Кто-то может быть несогласен с нашим взглядом на вещи, кто-то окажется нашим союзником, но главное, что мы обращаем на это внимание.

– Я внимательно смотрела фильм и могу засвидетельствовать, что проблемы, с которыми сталкивается главный герой, существуют и в реальности.