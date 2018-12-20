Российский миллиардер Алишер Усманов рассказал, куда собирается вложить деньги, вырученные от продажи доли в лондонском «Арсенале» - средства пойдут социальные проекты в Узбекистане.

Свой 30-процентный пакет акций бизнесмен продал основному акционеру команды спортивному магнату Стэну Кронке в августе. Стоимость сделки, по данным Financial Times, составила £550 млн ($694,87 млн).​

В интервью Forbes российский миллиардер, основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов рассказал, что в общей сложности около $300–400 млн будет вложено в Узбекистан к концу следующего года.

Деньги, по его словам, пойдут «только» на социальные проекты.

"В другие я не буду вкладывать", — заверил предприниматель, заметив, что $100 млн он уже вложил в строительство исламского центра в Ташкенте.

Через фонд "Искусство, наука и спорт" Усманов вкладывает деньги в развитие сел и кишлаков Узбекистана.

"Один из проектов программы — развитие кишлаков, в том числе на моей малой родине в Намангане", — добавил бизнесмен, подчеркнув, что в этот проект он вложит «в общей сложности $100 млн» (предприниматель родился в городе Чуст Наманганской области).

Будет еще спортивно-инвестиционный проект. Это еще $100 млн, отметил предприниматель. На что уйдет остальная сумма, вырученная от продажи его доли в футбольном клубе, Усманов не уточнил.

Шавкат Мирзиёев и Алишер Усманов - родственники. Племянник Усманова Бабур был женат на племяннице Мирзиёева Диёре. Бабур в 2013 году погиб в автокатастрофе, но у Усманова и Мирзиёева остается общая внучатая племянница.

Деньги Усманова пойдут на фехтование

Эксперты полгают, что известный бизнесмен будет вкладываться в развитие фехтования во всем мире.

Как известно, в 2016 году Алишер Усманов был избран президентом Международной федерации фехтования (FIE).

"Сегодня это 153 национальные федерации. Где-то фехтование делает первые шаги, а где-то уже давно занимает прочные позиции, и меня это очень радует. Следующие Олимпийские игры пройдут в Токио, и я уверен — вскоре мы станем свидетелями фехтовального бума не только в Японии, но и во всем Азиатском регионе", - заявил Усманов после того, как был выбран руководителем FIE.

В FIE действует программа материальной помощи федерациям, которые получили от Усманова в 2018 году около 600 тыс. швейцарских франков.

"В 2018 году помощь была оказана 27 странам из Африки, 25 странам из Америки, 27 странам из Азии-Океании и 24 странам из Европы. В общей сложности 103 странам", - проинформировал Усманов.

Таджикистан совсем недавно вошел в мировую федерацию и успел принять участие в чемпионате мира 2017 года.

Предыдущий чемпионат мира прошел в 2015 году в Москве и завершился блестящей победой российских фехтовальщиков, которые считаются самыми сильными на планете. Тогда и состоялась знакомство Алишера Усманова с таджикской национальной федерацией.

Он впоследствии оказал некоторую материальную и моральную поддержку Таджикской федерации, так как она стала самым молодым членом мирового сообщества фехтовальщиков.

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