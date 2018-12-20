АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- Президент Эмомали Рахмон посетит район Рудаки, где откроет новое здание общеобразовательной школы.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ДЕКАБРЯ

1934 - Сдана в эксплуатацию первая очередь Вахшстроя, в результате чего были освоены и введены в строй земли Вахшской долины.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ДЕКАБРЯ

1926 – Родился драматург Феликс Ташмухамедов.

1927-1982 года – родился переводчик и журналист Абдулло Зокир.

1929-2002 года – родился кинорежиссер, Народный артист Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Тохир Сабиров.

1939-1994 года – родился государственный деятель Мунавваршо Назриев.

1951 года – родился заслуженный артист Таджикистана Махмадали Махмадов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 0-5 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем -3+2, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, днем 9-14 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, местами до 12 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем -1+1.