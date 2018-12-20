Он был создан еще летом этого года постановлением правительства. Его возглавляет министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода. На днях прошло первое заседание Совета, на котором были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением финансовой стабильности.
Участники мероприятия предоставили Совету предложения относительно управления возможных рисков в финансово-банковской системе, развития деятельности рынка ценных бумаг, налогообложения, улучшения инвестиционного климата, пополнения Фонда страхования депозитов физических лиц, отмечается в сообщении Национального банка страны.
Отмечаелось, что Таджикистан следит за изменениями в мировой политике и экономике и принимает необходимые меры для стабильного развития экономики страны, в частности финансово-банковского сектора.
По итогам заседания соответствующим министерствам и ведомствам, представители которых включены в состав Совета, было поручено разработать план мероприятий для сохранения устойчивости финансовой системы страны.
Чем займется Совет?
Национальный совет финансовой стабильности создан постановлением правительства в конце июня этого года. Данный орган занимается выявлением системных рисков в финансовой системе и предоставлением предложений о мерах, направленных на снижение таких рисков.
В состав Совета, который утверждается правительством, входят руководители министерств и ведомств, которые непосредственно вовлечены в поддержание финансовой стабильности в республике.
Совет будет проводить заседания раз в полгода. Председательство в Совете возлагается на министра экономического развития и торговли, а его заместителем будет министр финансов.
Председатель Национального банка Таджикистана назначается координационным секретарем Совета.
В соответствии со своим положением, Совет на регулярной основе должен проводить оценку финансовой стабильности и определять влияние вероятных предстоящих угроз на нее.
К основным задачам Совета относятся разработка, рассмотрение и реализация чрезвычайных планов по управлению и устранению влияния экономических финансовых кризисов.
Члены Совета должны изучать и реализовать передовую практику в области регулирования и надзора финансового сектора.
Отметим, что последние несколько лет Таджикистан находится в сложной финансовой ситуации. Власти объясняют это влиянием последнего глобального финансового кризиса и введением западными странами санкций против России, которая является главным экономическим партнером Таджикистана.
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