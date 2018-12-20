Десятка лучших спортсменов в уходящем году была определена по итогам опроса спортивных журналистов.

В топ-10 вошли:

Дилшод НАЗАРОВ (легкая атлетика, метание молота) – серебряный призер XVIII летних Азиатских игр, победитель Континентального кубка IAAF

Шахриёр ДАМИНОВ (гребля на байдарках и каноэ) – серебряный призер XVIII летних Азиатских игр, двухкратный чемпион Азии среди молодежи до 23 лет

Бехруз ХОДЖАЗОДА (борьба кураш и самбо) – серебряный призер XVIII летних Азиатских игр по борьбе кураш, бронзовый призер чемпионата мира по самбо

Комроншох УСТОПИРИЁН (дзюдо и самбо) – бронзовый призер XVIII летних Азиатских игр по дзюдо и самбо, победитель Гран-при дзюдо в Анталии

Шакармамад МИРМАМАДОВ (дзюдо) - бронзовый призер XVIII летних Азиатских игр

Хушкадам ХУСРАВОВ (самбо) – чемпион мира

Сорбон ЛАТИФОВ (боевое самбо) – бронзовый призер чемпионата мира

Мохру ХАЛИМОВА (таэквондо ВТФ) – бронзовый призер чемпионата Азии

Сомон МАХМАДБЕКОВ (дзюдо) – победитель Кубка Азии, серебряный и бронзовый призер Кубка Европы среди молодежи

Идимох ХОЛОВА (бокс) – серебряный призер Кубка Азии среди молодежи.

Глава Ассоциации спортивных журналистов Таджикистана Нарзулло Латипов отметил, что в последние три года ни один спортсмен из Таджикистана не смог завоевать медаль на чемпионатах мира по олимпийским видам спорта.

Кстати, после 1995 года, когда Андрей Абдувалиев стал чемпионом мира по метанию молота, до сих пор ни одному таджикскому спортсмену не удалось завоевать золотую медаль на чемпионатах мира по олимпийским видам спорта.

"На этот раз. на XVIII летних Азиатских играх в Индонезии сборная Таджикистана осталась без золотой медали. Также в сезоне 2018 года спортсмены Таджикистана на чемпионатах Азии среди взрослых по олимпийским видам спорта не смогли завоевать золотую и серебряную медали", - с сожалением отметил Латипов.

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