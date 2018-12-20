Республика получила гумпомощь от 60 стран на $41 млн. Треть от общего объема полученной помощи приходится на Россию и Индию. Китай, который в прошлом году отправил в Таджикистан помощь на $23 млн, в этом году сократил ее в пять раз - до $4,5 млн. Больше всего в республику было доставлено гуманитарной муки и масла. Объем помощи - более 22 тысяч тонн.
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Гость5 часов назад
А зачем Россия это делает? Тут на каждом перекрестке орут, что РФ лидирует по нацизму, шовинизму и т.д. Не раздает всем и каждому гражданство, не платит бешеные деньги и не любит и мигрантов.
Tajik5 часов назад
А куда делось это помошь кому дали кто получил где фотоотчет то