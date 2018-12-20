Карнай – духовой музыкальный инструмент, без которого не проходит ни одна свадьба, ни одно народное гуляние в Таджикистане. Но знали ли вы, что у нас его изготавливают только в одном месте и только представители одной семьи?
Так вот, мы тоже узнали об этом всего пару дней назад, и решили съездить в Истаравшан в гости к Мирзо Мансурову – единственному знатоку карная, и единственному высококвалифицированному мастеру, сумевшему воссоздать 8 разновидностей карная времен Саманидов.
Как именно это проходило, и почему нет других подобных мастеров, узнайте в нашем сюжете.
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