В верхней палате парламента Таджикистана 19 декабря прошли слушания по вопросу правовых основ переименования населенных пунктов страны.

Об этом «АП» сообщил помощник спикера Маджлиси Милли Маджлиси Оли республики Навруз Курбонзода.

08:25 16 марта

В Душанбе в очередной раз переименованы улицы

По его словам, на заседании было подчеркнуто что, необходимость переименования некоторых населенных пунктов страны возникла после приобретения государственной независимости Таджикистана.

В частности, переименованию подлежали названия, связанные с революцией, пролетариями, комсомолом и др.

В данном вопросе учитывались исторические ценности и нормы таджикского языка, а также мнения ученых и местного населения.

Начиная с 2000 года в Таджикистане переименованы 1 область, 7 городов, 23 районов, 17 поселков, 98 джамоатов, 966 кишлаков. Всем переименованным населенным пунктам даны названия отвечающие истории, культуре, языку таджикского народа.

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