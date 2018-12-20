В Пекине состоялся приём по случаю предстоящего в конце текущего года завершения трехлетней каденции Рашида Алимова в качестве Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«За три прошедших года энергия «шанхайского духа» получила дополнительное ускорение, с новой силой раскрылся богатейший потенциал ШОС, как международной организации нового типа», - заявил, обращаясь к гостям, Алимов.

Он отметил, что «возросла востребованность ШОС как активного участника процесса формирования многополярного мира».

«Создание эффективной глобальной и региональной архитектуры безопасности и сотрудничества отныне сложно представить без участия ШОС. Цели организации стали близки и понятны миллионам людей на планете. Для меня было большой честью, особой привилегией и огромной ответственностью в течение трёх лет участвовать в реализации начертанных главами государств масштабных планов по развитию ШОС. В этой работе я всегда опирался на моих коллег из Секретариата ШОС, на поддержку сотен и тысяч людей в дружной «семье» стран ШОС и за ее пределами»,- заявил Генсек ШОС.

Замминистра иностранных дел КНР господин Лэ Юйчэн отметил, что «за последние три года Секретариат ШОС добился заметных результатов в своей работе, эффективно реализовывал все договоренности государств-членов и реально содействовал углублению практического сотрудничества в рамках ШОС.

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«Активно привлекал государства-наблюдатели и партнеров по диалогу к участию во взаимодействии, постоянно расширял и укреплял сотрудничество с ООН и другими международными и региональными организациями, организовывал важные и крупномасштабные мероприятия в культурно-гуманитарной сфере. В результате существенно повысился авторитет и влияние Организации на международной арене, значительно укрепилась социальная основа дружбы между странами «семьи» ШОС, заметно укоренилось и расширилось понимание концепции и принципов «шанхайского духа» среди широких слоев населения. Китайская сторона высоко оценивает весомый вклад Рашида Алимова в наше общее дело»,- заявил замминистра и отметил, что за три последних года им было выдвинуто ряд ценных инициатив, которые значительно укрепили сплоченность Организации.

«Активно содействуя развитию международных контактов, Генеральный секретарь сумел значительно расширить связи ШОС с другими международными и региональными организациями. Энергично отстаивая позиции ШОС, он делал все возможное, чтобы весь мир мог услышать мощный голос нашей Организации»,- подчеркнул Лэ Юйчэн.

По этому случаю Пекинский детский симфонический оркестр «Золотой парус» дал большой концерт для участников приема, также были показаны три короткометражных фильма о ШОС.

На приёме была развёрнута фотовыставка о достижениях ШОС за последние три года.

В качестве памятного подарка каждый гость получил иллюстрированный сборник литературных произведений Рашида Алимова на китайском языке.

Полномочия Рашида Алимова истекают 31 декабря 2018 года.

Владимир Норов Фото akipress.org

Совет глав государств-членов ШОС в июне текущего года назначил на должность нового Генсека Организации Владимира Норова, который занимает пост главы Центра стратегических исследований при президенте Узбекистана.

Новый генсек ШОС будет занимать этот пост в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

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