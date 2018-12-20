Планируется, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон завтра, 21 декабря, посетит район Рудаки, где откроет новое здание общеобразовательной школы.
Кроме того, глава государства ознакомится с деятельностью теплиц по выращиванию помидоров и огурцов, и даст старт работе новых теплиц, сообщили «АП» в администрации района.
Президент также проведет встречи с населением района, ознакомится с их достижениями и проблемами.
Напомним, в ходе визита в Рудаки в октябре прошлого года Эмомали Рахмон говорил о некоторых недостатках района, в частности, говорил, что в течение последних 20 лет в районе распроданы свыше 2,5 тыс. гектаров земли.
Только в 2016 году органами прокуратуры были выявлены 960 фактов купли-продажи земли на общую сумму 45 миллионов сомони.
«В районе Рудаки проблема купли-продажи земли превратилась в неизлечимую болезнь, за последнее три года 58 дехканских хозяйств района по причине продажи их земель перестали существовать», - отметил тогда Эмомали Рахмон.
Эта проблема также станет темой встречи главы государства с населением района.
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