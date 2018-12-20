В рамках реализации проекта «Сохтмони манзили дастрас» («Строительство доступного жилья») первый дом по сравнительно низким ценам будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

Остальные семь домов проекта будут сданы до конца будущего года, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Напомним, в августе текущего года в деятельности ГУП "Сохтмони манзили дастрас" были зафиксированы недочеты, и проверкой их работы занялась столичная прокуратура.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали тогда поручил столичной прокуратуре принять меры по восстановлению ущерба, нанесенного бюджету деятельностью ГУП.

«Сравнительный анализ деятельности ГУП «Строительство доступного жилья» показал, что руководство предприятия получало средства от граждан, но часть их них на счет предприятия не перечислялись, - сообщала тогда пресс-служба мэрии. – В связи с этим соответствующие материалы направлены в столичную прокуратуру для проведения проверки и принятия мер для восстановления ущерба».

Тогда же глава ГУП Нурулло Наимов был отстранен от должности, новым главой «Сохтмони манзили дастрас» стал Парвиз Абдурахимзода.

Как стало известно «АП» в прокуратуре Душанбе, на сегодня бывший глава ГУП «Сохтмони манзили дастрас» Нурулло Наимов задержан по подозрению в мошенничестве.

Проект «Доступное жилье» в Душанбе предусматривает обеспечение определенного круга жителей столицы, в том числе и интеллигенции, сравнительно дешевыми квартирами в высотных домах, которые возводятся в районе «Профсоюзов» Душанбе.

Реализация вышеназванного проекта началась в столице при поддержке мэрии еще в 2013 году.

По плану, в сентябре 2015 года первые квартиры данного проекта должны были быть сданы в эксплуатацию, но на сегодняшний день строительство жилья все еще не завершено.

Квартиры не будут такими доступными, как обещают

Источник в строительной сфере на условиях анонимности сказал, что строительство жилого комплекса «Сино-42» останавливалось в силу различных обстоятельств, в том числе и из-за экономического кризиса.

По его словам в апреле вся проектно-сметная документация была представлена в проектный институт ОАО «САНИИИОСП» для переоценки сметы и экспертизы.

- Согласно проведенному тендеру, возведением различных блоков комплекса занимаются строительные компании «Нури Шамс», «Диерсоз», «Фарзин-7», «Ориён-сарво», «Саймо», «Иклими соф» ва «Агротехстрой». На объекте всего работают 210 строителей этих компаний.

Средняя цена после проведенной переоценки за 1 кв.м. составляет – 3214 сомони ($343).

По словам источника, сметная стоимость объекта составляет 195 млн. сомони. 10 млн. было выделено из столичного бюджета, из которых - 7 млн. кредитных средств было погашено и 3 млн. сомони было израсходовано на строительные работы и возврат отказавшихся от долевого строительства граждан.

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