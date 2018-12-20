Двухэтажный офис исполкома правящей в стране Народной демократической партии Таджикистана в Бободжонгафуровском районе Согда был построен членами партии методом хашара, сообщили «АП» в пресс-центре НДПТ.

В церемонии сдачи в эксплуатацию нового офиса партии наряду с активистами партии принял участие глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

В новом офисе также состоялся прием в ряды НДПТ новых членов партии, большую часть которых составила молодежь.

У правящей партии свои офисы в 16 городах и районах страны, в некоторых районах партия для своих нужд арендует помещения.

В Душанбе ЦИК НДПТ до середины прошлого года был размещен в здании столичного концертного зала «Кохи Вахдат». В связи с началом реконструкции этого зала ЦИК приобрел здание в районе городского кинотеатра «Ватан».

Образованная в 1994 году Народная демократическая партия Таджикистана объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Эмомали Рахмон. По данным ЦИК, около 40 процентов членов НДПТ - молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются также членами или выдвиженцами НДПТ.

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