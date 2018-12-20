Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие указа, в соответствии с которым в декабре 2017 года были введены санкции против сына генерального прокурора России Артема Чайки и старшей дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Трамп 18 декабря продлил действие указа 2017 года, которым были введены санкции против 13 человек и 39 организаций.

В нем Трамп постановил «продлить на один год режим чрезвычайного положения, прописанного в исполнительном указе 13818 и связанного с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией», сообщает Интерфакс.

"Распространенность и серьезность нарушений прав человека и коррупции, которые происходят за пределами США, продолжают угрожать стабильности международных политических и экономических систем. Нарушение прав человека и коррупция подрывают ценности, которые составляют важную основу стабильного, безопасного и функционирующего общества, имеют разрушительные последствия для людей; ослабляют демократические институты, ослабляют верховенство закона, поддерживают насильственные конфликты, облегчают деятельность опасных лиц, подрывают экономические рынки, и продолжают представлять необычную и повышенную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Дональда Трампа, распространенном Белым домом.

21 декабря 2017 года Трамп объявил о введении финансовых санкций и визовых ограничений в отношении ряда лиц. Эти рестрикции были введены в рамках так называемого Глобального акта Магнитского.

Они подразумевают блокирование всех активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам заключать какие-либо сделки с внесенными в санкционный список лицом или организацией.

Согласно Глобальному акту Магнитского, президент может ввести санкции против любого иностранного гражданина, который «несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека».

Кроме того, под санкции попадают должностные лица, которые «осуществляют незаконную деятельность».

Гульнара Каримова, как полагают в США, возглавляла "мощное объединение организованной преступности, которое использовало государственные ресурсы для экспроприации бизнеса, монополизации рынков, вымогательства взяток и рэкета".

Действие закона рассчитано на 6 лет, однако введенные за это время ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением президента США.

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