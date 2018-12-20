АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- В Таджикском театре оперы и балета будет показана детская новогодняя сказка «Снежная королева». Начало в 10:00.

- Национальная сборная Таджикистана проведет товарищеский матч против сборной Бахрейна. Игра пройдет в Манаме.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ДЕКАБРЯ

1920 - Создан Иностранный отдел ВЧК при НКВД РСФСР - российская внешняя разведка.

1994 – На предприятии «Бодом» (Канибадам, Согд) выпущен первый таджикский велосипед.

2001 - В Душанбе открылось посольство Великобритании в Таджикистане.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ДЕКАБРЯ

1915-2000 – родился государственный деятель Назаршо Додхудоев. (В разные годы был председателем Президиума Верховного Совета, председателем Совета министров Таджикской ССР).

1915 – родился ученый-ветеринар, государственный деятель, академик ВАСХНИЛ, академик АН РТ, Заслуженный деятель науки Таджикистана Гулом Алиев.

1924 – родилась доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, основатель и первый директор института материнства профессор Саъдиниссо Хакимова.

1925 – родился ученый-медик, основатель и первый директор Института гастроэнтерологии Академии наук РТ академик Хамид Мансуров.

1931-2011 года – родился академик Хайдар Чумонкулов.

1933 – родился писатель, автор книг «Каменный мост», «Под синим небом», «Эхо» Бобо Насриддинов.

1939 – родился ветеран народного образования Таджикистана, ст. Научный сотрудник НИИ педагогики РТ Азиз Хафизов.

1945 – родился Народный поэт Таджикистана Сафармухаммад Аюби.

1946 – родился политик Амиршо Миралиев.

1948 – родился изобретатель Абдукаххор Рахимов.

1958 – родился заслуженный артист Таджикистана Лутфулло Давлатов.

1961 – родился микрохирург Убайдулло Курбонов.

1965 – родился журналист Зоиршо Шарифзода.

1967 – родился артист-постановщик Чобиршо Хубоншоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные, местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем до 2-4 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах дождь, в предгорных районах снег, местами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью -4+1, днем 0-5 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, днем 4-9 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах дождь (ночью с переходом в мокрый снег), в горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью -4+1, днем -1+4.

По городу Душанбе – Переменная облачность, дождь (ночью с переходом в мокрый снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 5-7 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, дождь, с переходом в мокрый снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 1-3 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 0-2 мороза.