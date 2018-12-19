В Таджикистане сегодня прошла акция по просмотру документального фильма о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне. Фильм под названием "Марди рох" ("Человек дороги") был снят телеканалом "Сафина" и повествует о жизни и деятельности таджикского лидера.
В пресс-центре Комитета по делам молодёжи и спорта при правительстве, который и выступил инициатором акции, сообщили, что в Душанбе фильм был продемонстрирован во всех вузах. Коллективный просмотр был организован и в столичном «Vefa-центре», куда были приглашены 700 молодых работников министерств и ведомств.
После фильма члены молодежного движения "Последователи Лидера нации" провели флеш-моб под девизом «Я горжусь своим Президентом» и раздали участникам акции значки с изображением Эмомали Рахмона.
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