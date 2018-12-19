В Таджикистан завтра, 20 декабря, ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Дожди в республике начались сегодня, к вечеру в ряде районов они перейдут в мокрый снег.

Исключение составит Горный Бадахшан, где осадков не будет, сообщает Агентство гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве.

По данным синоптиков, 21 декабря, после прекращения осадков, в долинных районах в ночное время ожидается понижение температуры воздуха до 0-5 мороза (за исключением по югу Хатлона), местами туман.

В Душанбе завтра будет дождь, который ночью перейдет в мокрый снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью будет до двух градусов тепла, днем 5-7 тепла.

Уже в пятницу в столице будет облачно, без осадков, температура ночью опуститься до 4 градусов ниже нуля, но днем будет тепло - 9-11 градусов.

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