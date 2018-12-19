Ежегодно 18 декабря компания «МегаФон Таджикистан» проводит акцию в честь международного Дня трудового мигранта. Жители республики получают возможность бесплатно позвонить в Российскую Федерацию, где работают их близкие. В этом году акция проходила возле центрального рынка района Джайхун.
Участниками традиционной акции стали более 100 жителей района. Они не только услышали голоса близких, но и узнали о том, как экономить на звонках в Россию – уже не в ходе акций, а на постоянной основе. К услугам абонентов оператора – приложение «МегаФон Life» с выгодной тарификацией международных вызовов.
«Если честно, я случайно стал участником акции – просто проходил мимо. Конечно, не мог упустить шанс позвонить двум своим братьям, которые сейчас работают в Подмосковье, – рассказывает житель района Джайхун Абдурауф ХОЛМИРЗОЕВ. – Порадовало и то, что сотрудник «МегаФон Таджикистан» подробно объяснил, как звонить в Россию, чтобы тратить меньше. Приятно видеть такую заботу и внимание!»
«Не все наши клиенты в районах вовремя видят рекламу или читают на сайте новости о выгодных предложениях. Но у нас есть другой путь – самим идти к абонентам. Общаясь с ними на улицах, мы помогаем решить разные «мобильные» вопросы, среди которых цена звонков в Россию занимает одно из первых мест. Уверен, что теперь выгодное приложение «МегаФон Life» будут использовать все участники акции, а также их друзья и знакомые», – говорит руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.
«Марди рох»: как в Таджикистане прошел массовый показ фильма о президенте
Синоптики предупреждают: после снега в Таджикистан придут заморозки
В Таджикистане брат отрезал сестре голову за слухи о ее "легком поведении"
Госбюджет Таджикистана перевыполнен на 175 миллионов сомони
Зятя президента Ирана обвинили в кумовстве. Он ушел в отставку
Исключенный из Союза таджикский поэт стал лауреатом премии Владимира Набокова
Ртов в Таджикистане становится больше, а земли всё меньше
Таджикские каратисты выиграли 9 медалей чемпионата Центральной Азии
Средняя зарплата в Таджикистане выросла до 138 долларов
И снова об угнанных авто: в Литве задержаны 10 человек, угонявшие иномарки из ФРГ в Таджикистан
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста