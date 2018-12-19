В Таджикистане предлагают объединить малые дехканские хозяйства в большие фермерские объединения. Это даст новые рабочие места, организованный экспорт продукции, благоустройство инфраструктуры на местах, развитие сельского хозяйства и экономики в целом всей страны.

За последние 20 лет число дехканско-фермерских хозяйств увеличилось более чем в 20 раз, тогда как площадь сельскохозяйственных земель уменьшилась на полмиллиона гектаров.

По данным Госкомземли в республике функционируют 183 тыс. 258 ДФХ, а 20 лет назад их насчитывалось всего 8 023. Площадь пашни на конец 2017 года составляет 657,3 тыс. га, 81,3% из которых принадлежит фермерам.

Если 20 лет назад в 1997 году на каждого гражданина республики приходилось 0,12 га пашни, то спустя 10 лет – в 2007 году этот ресурс сократился до 0,09 га. На начало 2018 года эта цифра составляет всего лишь 0.07 га. По прогнозам, к 2027 году в связи с увеличением населения, пахотные земли на душу населения снизятся до 0,05 га.

Чем меньше, тем хуже?

Как отмечает председатель национальной ассоциации ДФХ Таджикистана Азизбек Шарипов, за последние годы, в результате дробления и разделения коллективных фермерских хозяйств, появилось большое количество семейных и индивидуальных хозяйств с небольшим наделом пашни – 0,3-0,8 га на одного пайщика или владельца.

Маленькие участки семейных фермеров. Фото Asia-Plus

Еще 8 лет назад в материалах проекта ЕС "Поддержка малых и средних предприятий по переработке плодоовощной продукции в Таджикистане" говорилось о том, что многие фермеры не имеют возможности получить критический объем продукции, который позволяет закрепиться на рынке. Это обусловлено тем, что основная часть фермеров располагает очень малыми производственными площадями.

Проблема дробления земельных ресурсов на очень мелкие сельхозпредприятия волнует не только ассоциации ДФХ, но крупных фермерских хозяйств. Дело в том, что малые ДФХ по сравнению с крупными, не могут вкладываться на содержание общей полевой и сельской инфраструктуры.

Малые хозяйства почти не участвуют в обустройстве дорог и коммуникаций, ремонте и восстановлении гидротехнических сооружений, очистке каналов и коллекторно-дренажных сетей.

Очень незначительна доля владельцев мелких ДФХ в благоустройстве кишлаков и поселков, где они проживают.

Также существует острый финансовый дефицит, проблема хранения урожая (особенно скоропортящегося) и практически полное отсутствие перерабатывающих мощностей. Вместе с тем в стране нет институтов страхования урожая и очень высокая зависимость от природно-климатических условий.

Все вышеперечисленные факторы в значительной мере повышают риск производства сельскохозяйственной продукции в одиночку.

Почему нужно объединиться?

- Опыт разных стран с высоким уровнем развития сельскохозяйственного сектора показывает, что значительно выгоднее объединяться в фермерские ассоциации, группы самопомощи и кооперативы, - говорит председатель национальной ассоциации ДФХ РТ Азизбек Шарипов.

- Фермерские хозяйства, которые имеют менее 50 га земли, неэффективны, - считает он. - Если дальше будем делить землю на маленькие участки, то будут проблемы в ее рациональном использовании, - говорит глава ДФХ «Неъмат-Ходжи» в Турсунзаде Неъмат Усмонов.

По его мнению, мелким фермерам нужно объединиться в кооперации, чтобы не только решить свои хозяйственные проблемы, но вносить вклад в развитие страны.

В чём успех Неъмат-Ходжи?

- В нашем районе есть более 3 тысяч га винограда. Крупные из них – «Боги Сомон», которое имеет боле 500 га земли, и наш ДФХ «Неъмат Ходжи» с 105 га виноградника, - рассказал Ходжи бобо. - Мы образовались в 2011 году. За семь лет мы за счет прибыли заасфальтировали 5 км. сельской дороги. Провели воду с помощью насосной станции на 60 га богарных земель и превратили их в орошаемый высокоурожайный сад. В итоге, многие члены нашего хозяйства стали обладателями своего пая. На улицах кишлака Янгибог установили прожекторы. Кроме того, регулярно помогаем нуждающимся деньгами и продуктами, помогаем интернату, дому престарелых, школам, больницам.

Когда хозяйство крупное, легче создать новые рабочие места. Также приглашаем людей со стороны на сезонную работу, обеспечивая их питанием и ежедневной оплатой труда. Как вы думаете, владея всего гектаром земли, возможно, осуществить такое?

По словам Усмонова, основой его успеха, прежде всего, является наличие большой земельной площади. Затем идут мастерство, умение организовать работу коллектива и прочее.

- Добросовестно можно трудиться и на малой площади, но невозможно осуществить крупные проекты по благоустройству, организовать экспорт, участвовать на выставках и достойно представлять Таджикистан в них. Невозможно очистить каналы, завозить современную технику, запасаться ГСМ и удобрениями, строить хранилища и организовать переработку продукции на месте. Эти работы требуют серьезных инвестиций, и малые формы хозяйств не способны самостоятельно их осуществить.

Есть ещё одна проблема

По мнению Усмонова, наряду с добросовестными фермерами, среди владельцев малых ДФХ часто встречаются случайные «дехкане». Они либо просто удерживают землю, не пользуясь ею, или занимаются ежесезонной продажей земли в аренду. А сезонные арендаторы – настоящий бич для сельского хозяйства. Они заинтересованы в сиюминутной выгоде, в этом году сеют в одном месте, выводят поле из строя, в следующий год идут к другому фермеру арендовать новый участок.

Кроме того, фермер Усмонов обеспокоен и тем, что из-за дробления земли на малые участки практически невозможно вести точный учет, кто что посеял и прогнозировать урожай.

В качестве примера он привел положение с луком в 2018 и капустой в 2017 году.

- Из-за отсутствия информации о рынке, дехкане по всему Таджикистану вырастили их в большом объеме, случилось перепроизводство. В итоге лук и капусту они были вынуждены продавать намного ниже себестоимости. Выбрасывали капусту прямо на дорогах, вспахали поле вместе с несобранным луком. Вместо выгоды они понесли убытки, - рассказывает он.

«Малые ДФХ работают только на себя и не могут вкладываться в благоустройство. Количество хозяйств уменьшится - эффективность землепользования повысится», - говорит Неъмат Усмонов.

Благодать - в объединении

Поэтому он предлагает объединить малых ДФХ в крупные путем кооперирования. При этом доля малых ДФХ сохранится, никто их землю не отберет.

- У нас более 160 членов, которые имеют свой пай, не считая сезонных работников. Благодать (барака) в объединении, наставляет Ходжи Бобо. – В настоящее время усилилась тенденция, многие члены крупных ДФХ обращаются к председателям с просьбой отделиться. Они думают, что своим земельным паем в 0,5 или 1 га, могут создавать семейные фермерские хозяйства и жить припеваючи.

Но многие из них впоследствии сталкиваются с трудностями, которые невозможно решить в одиночку. Это – полив, мелиорация, содержание водохозяйственной инфраструктуры, экспорт, налоги и так далее.

Дробление приводит к новым проблемам в земледелии. Например, раньше в колхозах для одной карты земли площадью не менее 40 га, был один канал, одна дорога, одно место для сбора урожая. Теперь 40 ДФХ на этом клочке стараются провести по 40 арыков и дорожек. Сколько хозяйственной земли мы потеряем в общей сложности? Никто их не берет в учет.

По закону все пайщики имеют права отделиться и создать семейное ДФХ.

Они считаются формально прибыльными, но этой прибыли не хватает на решение многих общих задач, которые необходимы для эффективного хозяйствования.

- Поэтому кооперация очень важна и очень нужна. Но многие боятся, что это будет похоже на коллективизацию или думают, что земля перейдет в руки олигархов. Предлагаемый вариант кооперации не подразумевает такое, - говорят инициаторы объединения. - Только надо сделать разумное законодательное регламентирование, чтобы было выгодно всем – и мелкому фермеру, и объединению, и государству.

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