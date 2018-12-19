Девять медалей, в том числе четыре золотых наград, завоевали таджикские спортсмены на чемпионате Центральной Азии по каратэ WKF, который прошел в Бишкеке 17-18 декабря.
Золотые медали в возрастной категории 14-15 лет выиграли Мухаммадхуджа Азаматов (до 52 кг), Парвизи Азизиён (до 70 кг), в возрасте 16-17 лет Умед Сафаров (до 70 кг). Еще одну медаль высокой пробы завоевала сборная команда Таджикистана в кумите. В составе сборной выступили Фарух Рахимов, Махмаёри Хикматулло, Исмоил Раджабов, Ходжикурбон Махмадов, Мухаммад Тешаев, Абдувахоб Шарапов и Умед Сафаров.
В активе таджикских каратистов три серебряные награды турнира. Мухаммад Тешаев (до 55 кг, 16-17), Бегзод Махмудов (+76 кг, 16-17 лет) и Абдувахоб Шарапов (до 67 кг, +18 лет).
Ходжикурбон Махмадов (до 60кг) и Фарух Рахимов (+84 кг) в возрасте свыше 18 лет были удостоены бронзовых наград.
В качестве судей турнир обслуживали рефери из Таджикистана Вадим Джо-Чун-Си, Парвиз Каримов, Фуркат Раджабов и Сархад Фозилов.
По данным федерации каратэ-до Таджикистана, в турнире приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Афганистана, Казахстана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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