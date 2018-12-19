Азиатский банк развития для изучения состояния ледников Таджикистана в качестве гранта выделит 10 миллионов долларов США. Об этом сообщил сегодня на заседании нижней палаты парламента страны министр финансов республики Файзиддин Каххорзода.

По его словам, в рамках реализации подписанного в октябре соглашения «Национальный проект по управлению рисками стихийных бедствий» между правительством Таджикистана и АБР, кроме изучения состояния ледников будут выделены средства для укрепления потенциала КЧС и ГО Таджикистана.

Кроме того, сегодня народные избранники Таджикистана единогласно ратифицировали грантовое соглашении между Республикой Таджикистан и АБР по проекту «Управление водными ресурсами в бассейне реки Пяндж».

В рамках данного проекта на территории 104 микрорайона Душанбе будет построен 11-этажный жилой дом для таджикских синоптиков, закуплено оборудование и техника для оповещения населения страны о наводнениях.

Для реализации этого проекта АБР выделит Таджикистану грант в размере 11,5 миллионов долларов США.

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