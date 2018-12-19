Скандалы с назначением на одну из высших чиновных должностей России Парвиза Тухтасунова не прекращаются - в Сети появилось письмо, адресованное в приёмную президента РФ. Журналисты считают, что его авторы - сотрудники Федеральной Кадастровой Палаты (ФКП) и Росреестра, - сообщают «Новые известия».

Новым руководителем Кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов был назначен в ноябре текущего года. Практически сразу после назначения разразился скандал: нового главу в блогах, а потом и в СМИ назвали «неизвестным таджиком», «восемь лет бывшим безработным», «медбратом» и даже «массажистом».

«Авторы письма сообщают президенту, что 2 последних года для них стали «испытанием на прочность». С тех пор, как пост главы Росреестра заняла Виктория Абрамченко, началась «кадровая чехарда и аморальность», дела пущены на самотёк, система ЕГРН начала сбоить», - цитирует издание это письмо.

«Более того, со своей должности был снят настоящий профессионал, руководителя ФКП Литвинцев К.А., а на его место назначен «гинеколог по образованию, массажист по призванию и любовник по жизни - Тухтасунов Парвиз, 1991 г.р., уроженец Таджикистана, многолетний экс-безработный (8 лет до встречи с Абрамченко Тухтасунов нигде не работал). В результате, произошел масштабный сбой ЕГРН, который принес многомиллионные убытки, однако сотрудникам это объяснили «хакерской атакой», - говорят авторы письма.

Обращаясь к президенту, авторы письма спрашивают: «Владимир Владимирович, мы не понимаем, как такое вообще возможно?»

Они уверены, что назначение Тухтасунова угрожает государственному строю России, поскольку он имеет доступ к информации по всем объектам РФ (в том числе закрытым, военным и пр.).

Решение главы Минэкономразвития Максима Орешкина о назначении Парвиза Тухтасунова на должность директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра месяц назад взбудоражило российские соцсети. Для большинства специалистов и участников рынка, как писали СМИ, это назначение стало большой неожиданностю, потому что в профессиональных кругах, как они отмечали, Тухтасунов практически неизвестен.

Позже Парвиз Тухтасунов рассказал кто он на самом деле и поделился планами на новом месте работы.

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