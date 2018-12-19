Документальный фильм о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне под названием «Марди рох» (Путник) сегодня, 19 декабря, будет демонстрироваться во всех городах и районах республики.

Инициаторами выступили Комитет по делам молодежи и спорта и государственный телеканал «Сафина».

Целью показа фильма является дань уважения Государственной независимости и национальному единству, стараниям и труду президента страны Эмомали Рахмона.

«Коллективный просмотр документального фильма запланирован во всех городах и районах страны с привлечением интеллигенции и широкого круга молодёжи. В Душанбе фильм будет продемонстрирован во всех высших учебных заведениях города», — отметили в Комитете.

Также в зале центра «Vefa» будет организован просмотр с участием 700 молодых работников министерств и ведомств.

После просмотра фильма членами кружка «Последователи Лидера нации» — Комитета по делам молодёжи и спорта будет организован флеш-моб – будут раздаваться значки с изображением Лидера нации.

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