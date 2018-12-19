Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил в нижнюю палату парламента республики представление об освобождении Мухаммадали Самизода, Назарали Файзализода и Акрама Кучакшозода от должностей главных аудиторов Счетной палаты страны.

Все вышеназванные лица будут освобождены от занимаемых должностей с формулировкой «в связи с переходом на другую работу», сообщил «АП» источник в Счетной палате Таджикистана.

Одновременно президент предложил парламенту назначить главными аудиторами Счетной палаты Таджикистана Рустама Алиахмадиёна и Ромиша Давроншохиёна, которые на сегодняшний день работают в качестве глав управлений Счетной палаты республики.

Образованная в 2011 году Счетная палата Таджикистана является высшим органом финансового контроля республики, проводящим независимый внешний аудит по оценке исполнения государственного бюджета.

Полномочия Счётной палаты по проведению независимого внешнего аудита распространяются на все ветви государственной власти Республики Таджикистан.

Целью проводимых Счётной палатой аудиторских проверок является оценка соответствия использования бюджетных и других государственных ресурсов национальному законодательству Республики Таджикистан, а также эффективности и результативности использования государственных ресурсов.

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