Вопрос создания таджикско-белорусских садов в Гомельских и Брестских регионах был обсужден в ходе встречи посла Таджикистана в Минске Махмадшарифа Хакдода с первым заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Евдоченко, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Стороны особое внимание уделили вопросам организации визитов на высшем уровне, проведения 13-го заседания Таджикско-белорусской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, Дней культуры Таджикистана в Беларуси, а также выставки продукции таджикских производителей в Беларуси в 2019 году.

Напомним, в ходе своего официального визита в Душанбе в мае текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко поделился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном мнением о том, что таджикские саженцы вполне могут прижиться на белорусской земле.

"Неужели в Гомельской и Брестской областях мы не сможем возделывать эти культуры. Я чувствую, что у нас эти сорта будут расти", - говорил тогда белорусский лидер.

И дал поручение заложить два сада в честь президента Таджикистана Эмомали Рахмона и не скупиться при выделении земли под это благое дело.

Тогда таджикский лидер пообещал помочь организовать работу с белорусскими специалистами и подготовить столько саженцев, сколько потребуется.

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