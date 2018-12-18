АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- В Национальном музее Таджикистана состоится фестиваль ремесел «Рангоранг». Посетители фестиваля смогут ознакомиться с работами ремесленников Хатлона, Согда, ГБАО, Рашта и других регионов страны.

- В Центре стратегических исследований состоится круглый стол - презентация результатов Национального исследования по подросткам и молодежи. Начало в 14.00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 ДЕКАБРЯ

1979 – Последний 9 агрегат, Нурекской ГЭС начал вырабатывать электроэнергию. Гидроэлектростанция была введена на полную мощность более чем на год раньше срока

1992 – Созданы вооруженные силы Таджикистана на базе подразделений Народного фронта и других вооруженных формирований, поддерживавших правительство страны

2010 – Афганские спецслужбы задержали на севере ИРА семерых беглецов, совершивших побег из СИЗО ГКНБ Таджикистана 23 августа 2010 года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –19 ДЕКАБРЯ

1918 – родилась актриса театра и кино, Народная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова.

1927 – родился ученый-литературовед, критик, Заслуженный работник культуры Таджикской ССР и РСФСР Шавкат Ниязи.

1941 – родился композитор Аъзам Солехов.

1954 – родился писатель и журналист Мансур Суруш

1955 – родился доктор технических наук Хайдар Одинаев

1956 – родилась заслуженный деятель Саёхат Неъматова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в долинах дождь с переходом в мокрый снег, в предгорно-горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области – Облачно, без осадков, во второй половине дня в отдельных районах дождь, ночью и утром местами туман. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, местами до 5-10 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, днем 1-6 мороза, (в районе Булункуля до 10-12 мороза).

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах ночью без осадков, днем дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью -2+3, днем 1-6 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь, вечером с переходом в мокрый снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 3-5 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, без осадков, во второй половине дня дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 1-3 тепла.