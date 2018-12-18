Раньше келин (невестка) должна была уметь делать все, начиная от приготовления главного национального блюда и заканчивая ремонтом в доме. На ее хрупкие плечи ложились забота о своей семье и семье своего мужа.

Kaktakto рассказывает о семи вещах, которые келин не имела право делать при своих свекрах. Примечательно, что в отдельных традиционных семьях большинства стран Центральной Азии эти «табу» для невесток актуальны и в настоящее время.

№1. Называть по имени и смотреть им в глаза

Келин не имеет право в течение всей своей жизни называть свекра и свекровь по имени, а также смотреть им прямо в глаза. Это считается показателем ее невоспитанности и верхом неучтивости. Кроме того, нельзя было поворачиваться к ним спиной и переходить дорогу старшим родственникам. Тоже из проявления уважения.

Иллюстративное фото Фото pictame.com

№2. Не сидеть на месте свекра

С одной стороны, это было проявлением неуважения к старшим, а с другой – существовало поверье, что можно заболеть, если сесть на место отца мужа.

Фото: The Open Asia

№3. Не наливать полную пиалу чая

Налить чай до краев означало высказать полное неуважение к родственникам мужа. Также нельзя было наливать чай в посуду с отбитыми краями. Считалось, что если попить чай или поесть из посуды с дефектом, можно было заболеть или навлечь на себя неприятности.

Фото pictame.com

Подавать чай келин должна была только правой рукой, левую прижимая к сердцу. Кстати, принимать пиалу с чаем тоже необходимо было правой рукой.

№4. Не носить короткие юбки и шорты в присутствии старших родственников

Традиционная одежда келинок – халат и штаны – уже отходят в прошлое. На смену им приходят красивые домашние костюмы, джинсы с футболками, платья. Но во внешнем виде келин есть одно табу — никаких ультра-коротких юбок и шорт в присутствии свекров.

Фото ansor.life

№5. Не снимать платок в присутствии старших родственников

Новоиспеченная келин первый дни после свадьбы носит платок. Она не должна снимать платок либо тюбетейку первые сорок дней.

Фото OrexCA.com

В современных реалиях, если девушка работает, ей разрешено ходить на работу без платка, но дома в присутствии свекров и других старших родственников келин обязана ходить в платке. Также платок не снимается, если проводится большое мероприятие и в доме много других родственников.

№6. Не оставлять грязную посуду на ночь

В доме у келин всегда должна быть идеальная чистота, окна и посуда должны были сиять.

Особый запрет был на оставление грязной посуды на ночь – мало того, что от этого могли завестись тараканы, бытовало поверье, что грязная посуда притягивает несчастье.

В связи с эти поверьем келин не могла оставить пустой казан вверх дном. Считалось, что таким образом его не могло «наполнить счастье».

№7. Не перечить старшим и мужу

Келин должна была обладать мягким характером, тихим голосом и никогда не перечить мужу, и тем более – свекрам и другим старшим родственникам.

Пререкание со свекрами считалось верхом дурного воспитания, за это могли попенять родителей келин.

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