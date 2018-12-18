Татьяна Абдолбекова, жительница Хорога более года боролась за получение равноценного жилья взамен сносимого. На днях она добилась возможности получить соразмерное жилье, сообщили в ОО «Независимый центр по защите прав человека».

После полутора лет судебных тяжб жительнице Хорога Татьяне Абдолбековой была выделена соразмерная жилая площадь. Об ее истории «АП» рассказала год назад.

По словам руководителя ОО «Независимый центр по защите прав человека» Шоиры Давлатовой, публикации в СМИ, обнародование информации о нарушении тех или иных прав граждан играют немаловажную роль для принятия последующих решений представителями власти.

«История Татьяны Абдолбековой, опубликованная в материале «Жилищный «развод» в Хороге», в газете «Азия Плюс» (№96. 18.12.2017), а затем на сайте этого издания сыграли позитивную роль в дальнейшем разрешении ее жилищного вопроса», - сказала она.

Напомним, с середины прошлого года власти Хорога просили освободить двухкомнатную квартиру в предназначенном для сноса доме №5 по улице Тошмухаммедова, где Татьяна Абдолбекова жила со своей сестрой и тремя племянниками, взамен выделив однокомнатную в девятиэтажной новостройке.

Абдолбекова отказалась от переезда, требуя справедливости и выделения соразмерного жилья.

В конце июля прошлого года, власти Хорога в связи с ее отказом выселяться без предоставления разнозначной жилплощади обратились в суд.

В госучреждениях и органах судебной власти представителем Татьяны Абдолбековой был предоставленный ОО «Независимый центр по защите прав человека» Махмадали Чоршамбиев.

Комментируя ситуацию, Чоршамбиев отмечал, что было принято решение обратиться в суд об отмене решения мэрии Хорога о выделении однокомнатной квартиры, в связи с нарушением норм Жилищного кодекса Таджикистана.

Горсуд Хорога своим решением удовлетворил требования администрации Хорога о безальтернативном выселении Абдолбековой в однокомнатную квартиру.

«…Мы будем стоять на своем, мы ведь не просим большего, а всего лишь положенное нам по закону равнозначное жилье», - заявила тогда она.

Обращения в Генпрокуратуру, Аппарат президента, бывшему председателю области Шодихону Джамшеду ни к чему не приводили, все ее обращения снова и снова переадресовывались в мэрию Хорога.

Тогда Татьяна Абдолбекова написала кассационную жалобу в областной суд. Но, решение суда первой инстанции также было оставлено без изменений.

По словам адвоката, после смены руководства области, местные власти Хорога согласились с доводами и выделили Татьяне Абдолбековой требуемую двухкомнатную квартиру согласно нормам Жилищного кодекса страны.

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