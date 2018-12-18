Завтра в республике ожидается неустойчивая погода. По данным Агентства по гидрометеорологии, 19-20 декабря в республике будут дождь и снег. При этом 20 декабря осадки будут местами сильные за исключением ГБАО.

В Душанбе завтра будет облачно, ночью без осадков, а днем дождь. Температура днем прогреется до 8-10 градусов тепла.

По Хатлонской области 19 декабря местами ожидается усиление западного ветра до 13-18 м/с. Будет облачно, без осадков, во второй половине дня в отдельных районах дождь, ночью и утром местами туман. В долинах температура прогреется до 7-12 тепла, в предгорьях 5-10 тепла.

Дождь с переходом в мокрый снег ожидается по Согдийской области. Там в долинах температура составит днем 2-7 тепла, в горах -1+4. В Худжанде будет дождь, который вечером перейдет в мокрый снег.

В ГБАО местами осадки (дождь, снег). Температура по западу области составит -2+3, по востоку - 1-6 мороза.

В РРП в долинах ночью без осадков, днем дождь, в отдельных горных районах дождь и снег.

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