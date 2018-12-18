Треть от общего объема полученной Таджикистаном гуманитарной помощи приходится на Россию и Индию.

Удельный вес России по стоимости гуманитарной помощи Таджикистану за 11 месяцев этого года составляет 16%, а Индии – 15,7%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Доля Китая в общем объеме оказанной республике гумпомощи за этот период составила 11,1%, Швейцарии - 10,6%, Турции – 7,1%, Франции – 6,9%, Казахстана – 5,9%, Германии – 3,8%, США – 3,6%.

В целом за 11 месяцев нынешнего года Таджикистану гуманитарную помощь оказали 60 стран мира.

Республика за этот период получила гумпомощь в размере $41 млн. и общим весом более 22 тыс. тонн.

Хотя в этом году количество стран, желающих поддержать Таджикистан, по сравнению с прошлым годом увеличилось, общий объем гумпомощи сократился: за 11 месяцев 2017 года республика получила помощь в размере около $70 млн от 54 стран мира.

Главным донором Таджикистана в январе-ноябре прошлого года был Китай, на долю которого приходилось почти 34% от суммарного объема гумпомощи.

Размер китайской гумпомощи Таджикистану в прошлом году составил примерно $23 млн, а в этом году – чуть более $4,5 млн.

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