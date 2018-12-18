Таджикистан занял 108-ое место среди 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года.

Индекс Sustainable Economic Development Assessment (SEDA) составлен Международной компанией The Boston Consulting Group.

Сравнительное высокое место в рейтинге среди стран Центральной Азии занимает Казахстан – 57-ое. Кыргызстан на 95-ом месте, Узбекистан – на 101-ом. Туркменистан в рейтинге отсутствует, а Россия заняла 59-ое место.

Компания оценивала, насколько стабильно развивается бизнес в странах, а также, как выполняются различные социальные программы.

Самой благополучной страной в мире признана Норвегия. Далее идут Швейцария, Исландия, Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финландия, Австрия и Нидерланды.

В самом конце рейтинга находятся Центрально-Африканская Республика, Чад и Йемен.

SEDA – методика анализа фактических данных, предназначенная для оценки благополучия по десяти параметрам, включая здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры.

Методика SEDA используется для сравнительной оценки 152 стран с точки зрения их текущего уровня благополучия и его изменения с течением времени. Помимо этого, она позволяет оценить, насколько эффективно странам удается превращать валовой национальный доход в благополучие населения независимо от уровня его заработков.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus