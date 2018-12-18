Самка снежного барса из Таджикистана сейчас находится на карантине в Красноярске.

Хищника привезли в Красноярск 17 декабря для природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» в рамках проекта по воспроизведению популяции снежного барса в естественной среде. Ранее сюда тз Таджикистана был доставлен самец снежного барса.

«Животное разместили на карантин, в ходе которого под контролем Управления Россельхознадзора проведут все необходимые профилактические мероприятия. После каратинирования животное выпустят на территории заповедника», — сообщает Интернет-газета Newslab.ru со ссылкой на Россельхознадзор по Красноярскому краю.

Снежный барс занесен в Международную Красную книгу, как находящийся на грани исчезновения вид. Ареалом обитания являются горные районы Азии, Гималаи, горы Монголии, Тибета, Алтая.

Общая популяция снежного барса на все 12 стран мира, в которых обитает это животное, составляет 4 тысячи особей - 300 из них живут в Таджикистане.

Совсем недавно жители Памира отпустили снежного барса на свободу: он был пойман жителями в Ишкашиме, где загрыз большое количество домашнего скота. Но несмотря на нанесенный ущерб частным хозяйствам кишлака Ширгин джамота Вранг Ишкашимского района, жители все же решили отпустить пойманного зверя на свободу.