Генассамблея ООН рассмотрела проект резолюции России против героизации нацизма, которую предварительно одобрил Третий комитет ГА в ноябре. Ее соавтором стал и Таджикистан, сообщает РИА Новости.
За принятие резолюции проголосовали 129 стран. 55 стран, включая членов Европейского союза, воздержались. Три государства — США, Украина и Канада — выступили против этой резолюции.
Авторами проекта выступили Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, Китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Россия, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Центральноафриканская республика, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.
Резолюция, в частности, призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Также документ рекомендует государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации «всеми соответствующими средствами, в том числе, сообразно обстоятельствам, – законодательно, обеспечив при этом, чтобы закрепленное в законодательстве определение расовой дискриминации соответствовало определению, содержащемуся в статье 1 Конвенции».
В резолюции члены Генассамблеи ООН выражают "глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций".
В документе также осуждается объявление пособников фашизма участниками национально-освободительных движений и отрицание Холокоста. Кроме того, резолюция "с беспокойством констатирует увеличение числа инцидентов расистского характера по всему миру, включая активизацию групп "бритоголовых", на которых лежит ответственность за многие из этих инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма и ксенофобии".
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Saodat11 часов назад
Интересно что в самой этой великой стране РосФед которая инициировала резолюцию на Генассамблее ООН до сих пор на улицах страны убивают мигрантов из стран Центральной Азии националисты, к людям не славянской внешности относятся как к третьесортному человеку а они в свою очередь имеют наглость еще жаловаться в ООН что в Украине есть патриоты националисты которые хотят защитить свою страну от захвата русских остальной части страны.
said Saodat5 часов назад
1. То есть если в России есть националисты, то она не имеет права осуждать другие страны, такие как Эстония, Латвия, Украина, Польша, Франция или Германия, где вольготно себя чувствуют не только националисты, но и нацисты? Это ущербная логика. Вы бы еще призвали отдать власть в Афганистане талибам. А что? Они то точно борятся за то, чтобы выгнать интервентов из родной страны. Но нацистам и шовинистам не должно быть вольготно нигде. Ни в России, ни в любой другой стране. Пусть будут патриоты, пусть будут националисты в хорошем смысле этого слова. Но нацистам, шовинистам и эстремистам нет места на земле.
2. Какую часть Украины захватила Россиия? Вы несомненно имеете в виду Крым. Так вот для Вашего сведения Республика Крым сначала совершенно законно вышла из состава Украины после государственного переворота (у нас в РТ Набиев хоть под давлением, но отрекся, но на Украине Янукович не отрекался и не подавал в отставку), а потом точно так же законно попросилась и вошла в состав РФ. Другое дело, что Украина и Запад интерпретируют эти законы не совсем так, как крымчане и россияне. Но после прецедента "мирного объединения" Германии, а фактически захвата ФРГ без никаких референдумов всей территории ГДР и физического устранения и даже уничтожения законных представителей восточногерманских властей, а также прецедента Косова, это совершенно не имеет значения. Это раз. А во-вторых, Крым в последние столетия всегда был русским (не всегда российским, т.к. 23 года таки был в составе Украины, но всегда русским по населению). До этого он был турецким и согласно российско-турецкого Акт о мире, торговле и границах обоих государств от 1783 года турки признают Крым российским, но с оговоркой, что если она когда-либо откажется от него, то Крым должен перейти обратно к туркам. Этот Акт в целом никто не отменял, никто от него не отказывался. Менялись только отдельные положения в связи с изменяющейся политической обстановкой. Поэтому Хрущев, передавая Крым в 1954 году в состав Украины без соответствующего юридического оформления, нарушил не только советское законодательство, но и де-факто действующий международный договор.