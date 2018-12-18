На сегодняшний день усилиями правоохранительных органов, местных властей при поддержке населения Хорога на дорогах административного центра ГБАО наведен порядок, заявил «АП» пресс-секретарь главы области Голиб Ниятбеков.

Он утверждает, что на улицах Хорога на сегодняшний день вообще отсутствуют автомашины с тонированными стеклами.

«Большинство автолюбителей добровольно отказались от незаконной тонировки стекол своих машин», - сказал он, добавив, что властям удалось навести порядок на дорогах города, устранив автомобильные пробки, которые часто фиксировали в Хороге.

По словам Ниятбекова, работа межведомственного республиканского штаба по изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов продолжается.

«Штаб будет работать в данном направлении, пока в руках у некоторых будет оставаться хотя бы один патрон», - подчеркнул пресс-секретарь.

В Хороге, начиная с 15 сентября, после визита президента и встречи с активом ГБАО, началась борьба с преступными элементами. Эмомали Рахмон тогда раскритиковал местные власти и силовые структуры за бездействие относительно преступных группировок.

И дал месяц срока главам области, МВД и ГКНБ республики для наведения порядка в Хороге.

В случае если они не справятся, президент пообещал задействовать Вооруженные силы. 18 сентября президент снял с должностей четырех заместителей председателя области, мэра города Хорога, председателей районов Рушон и Рошткалъа. По поручению президента с занимаемых должностей были освобождены председатель областного суда, УМВД, начальники ГАИ города Хорога и районов ГБАО.

А 1 октября президент сменил и главу области Шодихона Джамшеда. На его место был назначен Ёдгор Файзов.

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