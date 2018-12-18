В общежитии Российского государственного геологоразведочного университета утром в понедельник, 17 декабря, была задержана группа студентов, подозреваемых в нападении на студента из Таджикистана. Ими оказались несколько ингушей. Причина нападения не сообщается.
«На таджикского студента напали студенты из Ингушетии. Они избили потерпевшего и выстрелили в него из травматического пистолета. Он подал заявление в полицию», - рассказал lenta.ru Юрий Панов, проректор вуза по воспитательной работе.
О самом студенте из Таджикистана российские СМИ ничего не собщают: ни о его состоянии здоровья, ни о том, за что он подвергся нападению со стороны сокурсников.
17 декабря сотрудники полиции и Росгвардия пришли с обыском в общежитие РГГРУ. Очевидцы рассказали, что во время спецоперации они выбивали двери в комнаты, жильцов выводили в коридор в нижнем белье, ложили на пол, некоторых били дубинкой. В вузе происходящее назвали «профилактическим мероприятием по предупреждению правонарушений».
По данным пресс-службы постоянного представительства Ингушетии в Москве, в ходе обысков были задержаны около 40 студентов из республики. Также в полицию попали учащиеся из других регионов Северного Кавказа.
Вечером 17 декабря всех задержанных отпустили. Правоохранители проверяют информацию о причастности ингушей к нападению, руководство вуза не планирует их отчислять.
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