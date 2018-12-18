Forland H2. На подобной машине в столице было совершено самое большое за год число нарушений ПДД

Управление государственной автоинспекции МВД Таджикистана объявило «рекордсмена» уходящего года по нарушениям правил дорожного движения.

Согласно распространённой информации УГАИ МВД, в уходящем году водитель автомобиля марки «Форланд» нарушил ПДД 376 раз. Вышеназванная автомашина числится на балансе Госучреждения коммунальных услуг столичного района И. Сомони.

За 376 нарушений водитель вышеназванной машины ни разу не оплатил ни один из штрафов.

Среди жителей города Душанбе по нарушениям ПДД «лидирует» Неъматулло Мавзудов, житель столичной улицы Шотемур, 29. За уходящий год он на своем автомобиле марки «Опель Астра» совершил 178 нарушений на столичных дорогах и также ни разу не платил штрафы.

Все нарушения ПДД зафиксированы камерами видеонаблюдения проекта «Безопасный город», который был запущен в Душанбе 31 октября 2013 года.

Совместно с таджикскими специалистами его реализовала китайская компания Huawei. Общая стоимость проекта составила $22 млн, из которых $20,9 млн — льготный долгосрочный кредит, выданный Китаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а $1,1 — таджикские средства. В министерстве финансов Таджикистана ранее сообщали, что кредит будет возвращен за счет штрафов, полученных с нарушителей правил дорожного движения. Там же отмечали, что по опыту других стран окупаемость проекта составляет от двух до трех лет.

В рамках проекта в Душанбе было установлено 855 камер видеонаблюдения на 75 перекрестках и центральных улицах столицы. Гарантийный срок составил пять лет.

Проект «Безопасный город» к начале ноября текущего года помог выявить 1 млн 730 тыс 426 правонарушений, 445 дорожно-транспортных происшествий совершённых на дорогах Душанбе. Согласно данным МВД Таджикистана, за этот период 932 тыс 787 правонарушителей оштрафованы на сумму 116 млн 501 тыс 710 сомони (свыше 12, 3 млн), 1 млн 290 тыс 385 водителям направлены уведомления о нарушении ПДД.

Следует отметить, что камеры видеонаблюдения облегчают работу инспекторов ГАИ и фиксируют все нарушения на автомобильных дорогах Душанбе, и ни один нарушитель закона и ПДД не остаётся безнаказанным.

Основной целью реализации проекта является привлечение граждан соблюдать требования законности и общественного порядка, предотвращение ДТП и повышение культуры вождения на дорогах.

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