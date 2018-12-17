Новый самолет Embraer 190-E2 презентовали в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Оригинальный авиалайнер привлекает к себе внимание, в первую очередь, оформлением. Носовая часть его фюзеляжа украшена изображением снежного барса, сообщает CA-NEWS (KZ).
Первый полет самолета запланирован на 19 декабря по направлению Астана - Алматы, рассказал президент авиакомпании Питер Фостер.
Стоимость лайнера - 34 млн долларов. Страна производства - Бразилия. В ближайшие годы парк авиакомпании пополнится еще на 4 судна.
Ранее в компании заявляли, что новый самолет обладает крылом большого удлинения с улучшенной аэродинамикой, новым бортовым оборудованием и улучшенными двигателями.
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