Таджикистан продолжает увеличивать импорт иностранных товаров, сокращая при этом экспорт своей продукции за границу.
Внешнеторговый оборот республики за 11 месяцев этого года составил более $3,8 млрд, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
За этот период импортировано товаров на сумму более $2,8 млрд, что на 15% (на $372 млн) больше, чем в январе-ноябре прошлого года.
Почти четверть от общего объема импорта страны составляют транспортные средства, машины и оборудование.
Экспорт товаров за 11 месяцев нынешнего года произведен на сумму $991 млн, что на 9,6% (на $105 млн) меньше показателя аналогичного периода 2017 года.
Более половины экспорта республики составили минеральные продукты, почти 22% недрагоценные металлы и изделия из них, около 21% - текстильные материалы.
Таким образом, дефицит торгового баланса страны составил около $1,9 млрд.
Главным торговым партнером Таджикистана остается Россия: объем таджикско-российского товарооборота за 11 месяцев этого года составил более $924 млн.
Далее идут Казахстан (около $769 млн), Китай (свыше $589 млн), Турция ( более $370 млн), Узбекистан (около $259 млн).
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