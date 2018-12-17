Физическими лицами за первые три квартала этого года переведено в Таджикистан $1 млрд 938 млн, сообщает Центральный банк России.

Это почти на 3,4% или $63 млн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За девять месяцев 2017 года размер денежных переводов частных лиц из России в Таджикистан составил $1 млрд 875 млн.

В первом квартале в Таджикистан было переведено $487 млн, во втором сумма выросла до $672 млн, а в третьем – до $779 млн.

Между тем, размер переводов физических лиц из Таджикистана в России, наоборот, сократился с $42 млн в первом квартале нынешнего года до $38 млн во втором квартале и $36 млн – в третьем квартале. Общий объем таких переводов за три квартала этого года составил $116 млн.

По различным данным на территории России находятся свыше 1 млн граждан Таджикистана.

В 2017 году частные лица перевели из России в Таджикистан 2 млрд 536 млн, что равняется 36% ВВП республики.

Больше всех на пространстве СНГ денежные переводы из России за девять месяцев осуществлены в Узбекистан - $3 млрд 57 млн.

Объем переводов в Кыргызстан составил $1 млрд 776 млн, Армении - $802 млн, Азербайджан - $719 млн, Казахстан - $559 млн, Украину - $399 млн, Молдову - $364 млн, Беларусь - $209 млн.

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